Normandie. Ils vont parcourir 1 100km à vélo depuis Caen pour les chiens retraités de la gendarmerie

1 100km à vélo, c'est le défi que se lancent deux gendarmes normands. Jérémie Bailly, de l'escadron de gendarmerie mobile d'Argentan, et l'adjudant Frédéric Dutheil, maître-chien de l'équipe cynophile de Falaise, partent de Caen vendredi 12 avril pour rejoindre Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. L'objectif est de promouvoir et de récolter des dons pour l'association nationale Cynofamily, qui œuvre au bien-être des chiens retraités de la gendarmerie.

Une section normande a ouvert en 2022 à l'initiative de l'adjudant Dutheil, qui en est le responsable. "Ce sont des chiens qui ont un investissement assez fort et intense tout au long de leur carrière, explique-t-il. On les aide à être bien du jour de leur retraite jusqu'au jour où ils quittent leur maître." En Normandie, cinq chiens sont accompagnés financièrement par l'association.

De gendarmerie en gendarmerie

De Caen à Thonon, en passant par Rennes, la Touraine et le Morvan, les deux gendarmes prévoient un voyage de six jours. Ils dormiront chaque nuit dans une gendarmerie. "C'est l'occasion aussi de rencontrer nos collègues, de voir comment ils travaillent et de leur faire connaître le dispositif, souligne le maître-chien. Et montrer qu'avec quelques efforts locaux, on peut faire que nos loulous restent en pleine forme toute la retraite qu'ils ont bien méritée."

Frédéric Dutheil, maître-chien à Falaise et responsable de la section normande de cynofamily

Une balise est installée sur l'un des vélos pour suivre en temps réel leur parcours. Vous pouvez les accompagner à vélo au départ de Caen. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la caserne Le Flem. Il est aussi possible de faire un don à l'association sur HelloAsso.