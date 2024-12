Près de Caen. "L'immersion est totale" dans la nouvelle salle de jeux vidéo en réalité virtuelle

"Chaque pas dans le jeu correspond à un pas dans la réalité", introduit Bruno Henon, cogérant avec Florian Colin de la nouvelle salle de réalité virtuelle à Mondeville, près de Caen. La start-up tricolore E-sports Virtual Arenas (EVA) - en français "arènes virtuelles de sports électroniques" - "est un espace de loisirs, dans lequel on est totalement en immersion grâce aux casques de réalité virtuelle, dans un jeu vidéo". Il ajoute : "On ne joue pas à un jeu vidéo, on y participe physiquement. Vous vous penchez, votre personnage se penche et si vous vous baissez, il se baisse etc. L'immersion est totale."

Bruno Henon et Florian Colin sont les cogérants de la salle EVA à Mondeville.

Affrontement ou coopération

En affrontement ou en coopération, les joueurs munis du casque et d'une arme factice peuvent jouer à deux jeux développés par la franchise. "On a un jeu en joueur contre joueur qui s'appelle Battle Arena et un autre dans l'univers zombie." D'autres jeux plus "familiaux, accessibles" sont en cours de développement. La salle est ouverte depuis le 26 décembre, et les gérants se déclarent "plutôt satisfaits" ! Pour les plus peureux des potentielles bousculades : "Vous avez des caméras sur le casque qui permettent aux joueurs de se déplacer sans se rentrer dedans, sans se cogner."

Des compétitions existent aussi avec EVA. En plus de l'arène, un espace bar et salon est aussi accessible. Toutes les réservations se font sur le site de la franchise, en rentrant "Caen" comme localisation.

Pratique. EVA Caen - E-sports Virtual Arenas. 20 Rue Michel Tournier, 14120 Mondeville. Tél. 06 50 02 55 26. A partir de 20€ la séance de 40 minutes. Jusqu'à 8 joueurs.