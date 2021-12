Mondeville. Le Festival du jeu lance sa troisième édition

Jeux de plateau, jeux de société, jeux vidéo, il y en aura pour tous les goûts à Mondeville ce week-end des 7 et 8 mars, à l'occasion du Festival du jeu. La salle des fêtes va s'animer et accueillir pas moins de 1 500 visiteurs. Un public qui pourra retrouver tout au long du week-end les plus célèbres jeux de plateau du moment, des consoles de jeux en libre accès ou encore un espace petite enfance et des ateliers de réalité virtuelle.

De nombreux tournois seront proposés autour de titres comme Loup Garou, Rapid City, Splendor et Battle Ship. Les amateurs d'énigmes pourront s'essayer à un escape game inédit ou encore à une enquête policière. Pour les geeks, des tournois de Super Smash Bross Ultimate et de Donkeykong seront organisés. Et le champion d'échec défiera le public lors d'une partie simultanée.

Le Festival du jeu présente également des jeux en cours de création

La grande nouveauté de cette troisième édition reste la présence d'une quinzaine de concepteurs et d'éditeurs de jeu de société. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir des jeux encore au stade de prototype et faire leurs retours avant la commercialisation.

Programme complet à retrouver sur mondeville.fr.