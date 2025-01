Padel. Le Calvados accueille le premier tournoi international en Normandie

Jusqu'au dimanche 12 janvier, le PadelShot et la Halle Bérégovoy de Mondeville accueillent le Torchio FIP Bronze. C'est une compétition internationale de padel inédite, qui inscrit la région comme une référence dans ce sport de raquette.

Julien George, directeur du tournoi, explique que "cela faisait quelques années que nous avions ce projet en tête. Mais ce n'est qu'en novembre dernier que nous avons eu la confirmation. Deux mois et demi, c'est le temps qu'il nous a fallu pour organiser cet événement international ."

Une compétition de haut niveau

Le padel, sport de raquette en plein essor, est dominé par les Espagnols, qui bénéficient selon Julien George "d'une avance de 25 à 30 ans dans son développement". En France, il commence néanmoins à se structurer et à attirer des talents.

Ce tournoi FIP Bronze, premier niveau des compétitions internationales, réunit des joueurs et joueuses classés entre la 150ᵉ et la 250ᵉ place mondiale. Chez les femmes, pas moins de six joueuses membres du top 100 mondial participent, tandis que chez les hommes, on retrouve des athlètes entre la 150ᵉ et la 250ᵉ position mondiale.

Les joueurs français ne sont pas en reste, avec sept membres du top 10 national engagés dans le tournoi, dont Maxime Forcin , 11ᵉ français et tête de série numéro 3.

Après une carrière dans le tennis, sport dans lequel il a atteint la 700e position au classement mondial, mais où il a trouvé ses limites, "le padel a été une vraie bouffée d'oxygène" pour le Caennais.

Ce jeudi 9 janvier, Maxime Forcin a comme partenaire Aria Mercadal, 110e mondial. Ils affronteront un duo belge, qui s'est déjà imposé contre le Normand trois fois. Un défi, qu'il pourra relever à domicile.

Une organisation ambitieuse

Le tournoi a débuté mercredi 8 janvier avec les phases qualificatives masculines, avant de laisser place au tableau principal, dès ce jeudi à 11h. Côté féminin, les matchs commencent directement au stade des huitièmes de finale, vendredi 10 janvier.

Ce week-end, les demi-finales et finales masculines et féminines se dérouleront à la Halle Bérégovoy, un espace plus grand pour accueillir les spectateurs.

Avec 1 200 places déjà vendues pour le samedi et autant pour le dimanche, l'événement affiche une affluence digne d'un tournoi FIP Gold, un niveau supérieur. "L'idée, c'est de faire une belle première édition pour inscrire ce tournoi sur le calendrier international et, pourquoi pas, attirer des joueurs encore mieux classés l'année prochaine", souligne Julien George.

