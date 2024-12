Barentin. Un nouveau temple du padel prêt à voir le jour en 2025

Un nouveau complexe de padel s'installera à Barentin en 2025. PadelShot installera à la rentrée 2025 une dizaine de terrains de padel sur l'emplacement de Confo Dépôt. Sur place, les amateurs de ce sport de raquette bénéficieront d'un équipement complet : vestiaires, douches, restauration rapide, jeux de billard et baby-foot. Le lieu sera ouvert tous les jours de 7h à 22h. Selon Roland Malbec, promoteur de ce projet, "ce sport s'adresse à un large éventail de la population". Des initiations seront également proposées pour faire découvrir la discipline. "Nous souhaitons proposer des conditions favorables pour permettre la pratique de ce sport aux collégiens, lycéens et employés de la zone commerciale", ajoute-t-il. Ce nouvel équipement sportif viendra compléter l'offre existante, du stade Guillemot notamment. Le point fort de PadelShot, c'est aussi "l'accès direct depuis l'autoroute et de nombreuses possibilités pour se garer", confie le maire de Barentin Christophe Bouillon. "Le projet est finalisé et va être déposé en mairie", conclut Roland Malbec.