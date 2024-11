Place du commerce. Découvrez trois nouveautés près de Rouen

Trois nouveaux commerces se sont fraîchement installés à Barentin et au Houlme, près de Rouen. Il s'agit d'Only, un magasin de prêt-à-porter féminin, d'Emily's, un salon de coiffure, et de Art'Cane Studio, salon de tatouage et piercing.

Vêtements, coupes et tatouages

La galerie marchande barentinoise s'enrichit avec l'ouverture d'Only, magasin de vêtements féminins. On y retrouve des pulls, des ceintures et des chaussures. Ce n'est pas la première enseigne de l'agglomération rouennaise, une autre s'est aussi installée au centre commercial Saint-Sever à Rouen. Du côté du Houlme, la ville accueille un nouveau salon de coiffure, Emily's. Hommes, femmes et enfants sont accueillis par Emilie Gaboriaud et Emma Wattier, mère et fille. Toujours au Houlme, un nouveau salon de tatouage et piercing a ouvert, c'est Art'Cane Studio. Vous pouvez venir avec un projet en tête et rencontrer l'un des tatoueurs pour le peaufiner.

