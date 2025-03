Place du commerce en Seine-Maritime. Décoration, plomberie et mode s'installent

Un magasin de décoration, un plombier-chauffagiste et une enseigne de prêt-à-porter se sont installés à Déville-lès-Rouen et Tourville-la-Rivière.

Décoration, plomberie et vêtements

C'est à Déville-lès-Rouen, au niveau de la route de Dieppe, qu'a élu domicile le magasin de décoration Décorama. Des canapés, des tables, des chaises, des lits et des décorations sont proposés en boutique. On y trouve aussi des lustres et des armoires. A quelques pas de là, dans la même rue, un plombier-chauffagiste s'est aussi installé, il se nomme MJP76. On peut contacter l'entreprise pour des urgences ou pour des projets de rénovation ou de conception d'une salle de bains, l'installation d'un chauffe-eau ou d'une pompe à chaleur. Enfin, c'est à Tourville-la-Rivière qu'a ouvert Casualista, une enseigne de vêtements mixtes créée par le groupe Capinvest à la suite de la liquidation d'Esprit. Des articles de marques différentes à destination des hommes ou des femmes sont en rayon.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.