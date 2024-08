Place du commerce. Trois nouveaux commerçants à Pavilly

L'artisanat perdure à Pavilly. Cette semaine, découvrez deux nouveaux artisans qui s'y sont installés récemment : Eliot artisan et Les Menuiseries de Damien. Un magasin de diététique Dietplus a également ouvert ses portes.

Maçonnerie, menuiserie et diététique

Les entreprises Eliot artisan et Les Menuiseries de Damien ont élu domicile à la même adresse, au 40 rue Jean-Maillard à Pavilly, près de Barentin. L'un est maçon, l'autre est menuisier. Chacun d'eux propose son savoir-faire pour des clients à la recherche d'un artisan spécialisé dans ces domaines respectifs. Eliot artisan propose notamment ses services pour du terrassement et tout projet de maçonnerie en général. L'enseigne Les Menuiseries de Damien travaille plutôt sur la rénovation des fenêtres ou volets et sur l'isolation. Enfin, du côté de la rue Aristide-Briand, toujours à Pavilly, un nouveau centre de diététique a ouvert : Dietplus. Des coachs accompagnent ceux qui souhaitent rééquilibrer leur alimentation. Ouverture, déménagement, agrandissement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.