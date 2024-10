Place du commerce. Trois nouvelles structures à découvrir en Seine-Maritime

Salon de piercing, lieu créatif et garde d'animaux… Découvrez ces nouveaux établissements cette semaine. A Rouen et dans son agglomération, les offres commerciales sont en plein essor.

Piercing, relooking de meubles et chiens

Le salon Moustique Piercing a ouvert il y a cinq mois rue des Bons-Enfants à Rouen. On peut se faire percer le corps, les oreilles et le visage. Elise Morin, la gérante, s'assure que votre projet est envisageable. Et elle connaît son métier, car elle l'exerce avec passion depuis 2021. Du côté de Malaunay, l'Atelier M, spécialisé dans le relooking de meubles, s'est installé dans de nouveaux bungalows plus modernes au niveau de l'impasse Cressionière. Vous y apprendrez à poncer et peindre vos meubles pour leur redonner une seconde jeunesse. Enfin, à Saint-Jean-du-Cardonnay, une garderie pour chien a été créée. Toute la journée, vos boules de poils sont gardées en toute sécurité chez Joucky&Cie. Plus d'informations au 07 67 15 54 90.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Contactez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.