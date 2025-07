Seine-Maritime. Notre top 3 des spots où pique-niquer dans le pays de Caux

Le pays de Caux regorge de lieux parfaits pour pique-niquer en plein air, que l'on soit plutôt mer, campagne ou nature sauvage. Entre villages charmants, plages et marais, chacun peut trouver l'endroit qui lui correspond en fonction de ses désirs…

Une variété de choix

Le village de Valmont, à quelques encablures de Fécamp, dispose d'espaces verts ombragés grâce aux centaines d'arbres, adaptés pour un pique-nique au cœur d'un cadre authentique et convivial. Idéal pour une pause au calme, loin de l'agitation. Plus au nord, on peut opter pour la plage de Quiberville-sur-Mer, pour un repas les pieds dans le sable, avec le bruit des vagues et la brise marine… A condition de s'y rendre à marée basse. A deux pas de là, plus dans les terres, le marais de Longueil permet de se plonger en pleine nature. Ce marais comprend des zones de pique-nique au milieu d'un environnement naturel protégé. Un cadre apaisant où se ressourcer au cœur d'une biodiversité remarquable.