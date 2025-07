Bermonville. La Ferme des 5 Frères se visite en petit train : immersion dans une exploitation familiale

La Ferme des 5 Frères est le fruit de la collaboration d'une fratrie, héritière d'une exploitation créée en 1950 par ses grands-parents. "On a tous eu le virus du monde agricole", confie Charles Bréant, l'éleveur laitier de la ferme située à Bermonville. Chacun a sa spécialité : Pierre s'occupe du troupeau laitier, Victor des cultures et de l'alimentation du bétail, Côme de l'élevage des volailles, Martin, le plus jeune, se forme dans la boucherie, et Charles est en charge de la transformation fromagère. "On s'est tous dit qu'un jour ou l'autre on finirait par travailler ensemble", ajoute-t-il.

Un camembert fermier unique

en Seine-Maritime

En 2016, les frères ont décidé de transformer une partie de leur production laitière en camembert au lait cru, moulé à la louche et fabriqué entièrement à la main. "Nous avions un volume intéressant à transformer", explique le fromager. Ce camembert est le seul de Seine-Maritime produit de manière artisanale. Le camembert est vendu dans leur boutique, qui a ouvert il y a trois mois.

Une balade bucolique

chaque premier samedi du mois

Cet été, la Ferme des 5 Frères propose une visite guidée à bord d'un petit train. Ce circuit, d'une durée d'environ 45 minutes, permet aux visiteurs de découvrir les différentes installations de l'exploitation, notamment les animaux. "On fait un tour dans les pâtures pour voir les animaux de près", explique Charles Bréant. "Parfois, il peut y avoir un veau qui vient de naître." La visite est organisée chaque premier samedi du mois jusqu'à la fin de l'été.

Pratique. Tarif de la visite : 4€, gratuit pour les enfants. Pas de réservation.