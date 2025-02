Bermonville. Après le camembert, la volaille et le bœuf, Les 5 Frères ouvrent une boutique

"La boucle est bouclée, sourit Charles Bréant, nous ajoutons la brique commerciale du projet !" Après la production de camembert au lait cru, lancée en 2017, la ferme des 5 Frères continue de grandir. Grâce au savoir-faire de chacun, la fratrie d'agriculteurs vient d'ouvrir sa propre boutique pour y vendre les produits de l'exploitation familiale, située à Bermonville, sur la commune nouvelle de Terres-de-Caux.

Le p'tit dernier est devenu boucher

On y retrouve, bien sûr, le fameux camembert de Charles Bréant, âgé de 38 ans, élaboré avec le lait des vaches de Pierre Bréant, 36 ans. Des bovins qui, comme les volailles de Côme Bréant, 28 ans, sont nourris à l'herbe et aux céréales de Victor Bréant, 34 ans. Le petit dernier, Martin Bréant, âgé de 26 ans, est désormais entré en piste : sa formation de boucher permet de transformer les volailles et le bœuf vendus en boutique. "Je reçois les animaux en carcasse le mardi, ensuite je réalise la découpe, les saucisses, etc. Le vendredi matin, place au montage de la vitrine et on est partis pour deux jours de vente, le vendredi et le samedi, détaille le plus jeune des frères, il y a moins de maillons dans la chaîne ce qui permet de proposer des prix raisonnables."

C'est Martin, le plus jeune des 5 Frères, qui est derrière le comptoir, après des études de boucherie.

La viande, jusqu'ici écoulée auprès de professionnels, est désormais vendue en totalité aux particuliers. "Avec les mêmes produits, volailles et bœuf, on a élargi la gamme grâce à la vitrine, pour proposer des paupiettes, filets, rôtis, pilons, plats cuisinés…", détaille Charles Bréant. Ce projet a nécessité un lourd investissement, autour de 700 000€, "pour créer les salles de découpe, de maturation, les frigos, le matériel de cuisine, la partie dédiée à l'accueil des groupes pour les visites et dégustations, le parking, etc." Un chantier réalisé en auto-construction à 60%.

Une boutique à la Ferme des 5 Frères Impossible de lire le son.

Chips, lait et crème d'Allouville, miel de Luneray, cidre et jus de pomme, bière de Bennetot… Divers produits locaux complètent la boutique, sans oublier le vin produit par un cousin des Bréant.

Pratique. Boutique Les 5 Frères, 100 rue de la Cayenne à Bermonville, entre Yvetot et Bolbec. Boutique ouverte les vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30.