Pays de Caux. Les guinguettes de Caux Seine riment avec danse, patrimoine et terroir

C'est un incontournable de l'été : les guinguettes de Caux Seine Normandie Tourisme animent les villages deux jeudis par mois. Chaque soirée se déroule en trois temps : à partir de 18h30, une balade pour explorer les richesses locales, puis un pique-nique partagé et, à partir de 20h, une soirée dansante.

Des producteurs locaux sur place

C'est l'orchestre Jérôme Ortet qui est chargé d'animer les deux guinguettes d'août, programmées jeudi 14 août sur les bords de Seine, à Villequier, et jeudi 28 août rue du Bout Joyeux à Bermonville. Les participants peuvent apporter leur repas ou savourer des spécialités locales proposées sur place par des producteurs de la région.

Hélène Aubry, Caux Seine Normandie Tourisme : c'est quoi les guinguettes ? Impossible de lire le son.

Pratique. Gratuit et ouvert à tous.