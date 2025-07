Rouen. Croisières fluviales : cap sur La Bouille et Oissel

A Rouen, les croisières fluviales connaissent un regain d'intérêt grâce à une initiative d'Eddy Monard. Ce dernier a découvert la Seine dès l'âge de 12 ans en pratiquant l'aviron au Club nautique et athlétique de Rouen. Cette passion l'a conduit à créer en 2006 Bodega&Co, initialement un bateau de réception à quai. En 2013, il lance l'Escapade, un bateau naviguant pour répondre à la demande croissante de croisières sur la Seine. "J'ai toujours aimé bricoler, je suis comme un couteau suisse", confie-t-il.

Des croisières familiales

Il propose des croisières de 2h45 vers La Bouille et Oissel, uniquement les week-ends. Vers Oissel, les participants aperçoivent cinq à six îles, dont l'île Lacroix. Vers La Bouille, le parcours offre une vue sur une zone portuaire et des petits châteaux. Chaque croisière inclut un menu gastronomique en cinq plats, adapté aux enfants, préparé par Hauville Traiteur. Le tarif est de 130€ par personne. Les prochaines croisières vers Oissel sont prévues les dimanches 6 et 20 juillet, et vers La Bouille dimanche 27 juillet. Un événement spécial est organisé le 13 juillet avec une croisière vers Oissel pour admirer le feu d'artifice.

Un été sur la Seine

Des promenades commentées de 1h30 sont également disponibles, offrant une découverte du port de Rouen ou de l'île Lacroix et des réservations pour particuliers et professionnels sont organisées sur une péniche. "On fait attention aux retours et aux critiques qui permettent de se remettre en question", affirme Eddy Monard. Il a pour ambition de créer un nouveau bateau de croisière, toujours dans le milieu de la restauration.

Pratique. Réserver en ligne sur bodegaandco.com.