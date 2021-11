Une croisière de Rouen à La Bouille le 15 août

Cette croisière-promenade se fera à bord du Lutèce, jeudi 15 août. "Rouen, patrie de Gustave Flaubert, et La Bouille, village natal d’Hector Malot, seront unis le temps d’une croisière", annonce l'Office de tourisme. Tout un programme. "Un jour férié qui sera propice à la redécouverte des méandres du fleuve pour petits et grands. Une halte de deux heures à La Bouille, lieu de villégiature des Rouennais à la Belle Epoque, permettra d’apprécier les rues pittoresques du village et les sites impressionnistes peints par Monet, Sisley et autres Lebourg."

De 10h (au départ de Rouen) à 12h (arrivée à La Bouille) et de 14h pour une arrivée prévue à Rouen vers 16h30 à quai. Tarif : 22€ par personne. Réservation obligatoire jusqu’au mercredi 14 août au 02 32 08 32 40 ou sur www.rouenvalleedeseine.com