Fours à chaux de Cavigny. Travaux de sécurisation et de préservation de la faune : vers une ouverture prochaine au public ?

Des travaux de sécurisation du public ont été réalisés ce lundi 7 juillet sur les fours à chaux et carrières de Cavigny, ainsi que des travaux de préservation pour les populations de chauves-souris. Selon un comptage réalisé chaque hiver par le Groupe Mammalogique Normand, on dénombre sur le site une douzaine d'espèces toutes protégées en France, dont six au niveau européen.

La deuxième tranche de travaux s'achève cet été

Une vaste couverture en cuivre sur l'une des ouvertures des fours à chaux a été déposée, lundi 7 juillet sur le four du Bahais, à l'aide d'une grue. En 2015, une première phase de travaux de sécurisation avait été réalisée sur le site. La deuxième tranche de travaux est en cours depuis le printemps 2024 et elle doit s'achever cet été. Ce projet de sécurisation du site doit permettre une ouverture prochaine au public, tout en préservant les espèces présentes à l'intérieur des carrières et fours à chaux.

La structure a été déposée à l'aide d'une grue. - CD50