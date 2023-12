Barentin. Un arrêté pas comme les autres a été pris par le maire pour aider le Père Noël

C'est un arrêté pas comme les autres. Mercredi 20 décembre, le maire de Barentin Christophe Bouillon, a signé un arrêté temporaire "de circulation sur la commune de Barentin" pour aider le Père Noël. Il a été publié vendredi 22 décembre.

Le Père Noël autorisé à prendre des forces au marché de Noël

C'est donc avec une touche d'humour que la Ville de Barentin a annoncé la nouvelle. Une série de mesures ont été prises pour "garantir l'accueil et la sécurité du père Noël et de ses rennes, et ce en toute sécurité". Les articles autorisent notamment "le Père Noël à venir prendre des forces sur le marché de Noël", situé place de la Libération et à "se poser sur la commune de Barentin pour y déposer des cadeaux au pied des sapins du 24 décembre à 12 heures jusqu'au 25 décembre à 12 heures". Les enfants sont également invités à lui préparer "quelques biscuits et un chocolat chaud".