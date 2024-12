Sport. La Normandie accueille son tout premier tournoi international de padel !

Le Torchio FIP PadelShot s'installe en Normandie. Du 7 au 12 janvier 2025, Mondeville accueillera le Torchio FIP PadelShot, le tout premier tournoi international de padel organisé en Normandie. Cet événement, qui s'inscrit dans le calendrier de la Fédération internationale de padel (FIP), réunira des joueurs de haut niveau venus de différents horizons.

Un format en deux temps

Le tournoi se déroulera en deux temps. Les phases qualificatives auront lieu du 7 au 10 janvier au PadelShot Mondeville, avec une entrée libre pour le public. Les phases finales, comprenant les demi-finales et finales, se tiendront les 11 et 12 janvier à la Halle Bérégovoy. Pour ces journées décisives, l'accès sera payant, et les billets sont déjà disponibles en ligne.

Ce tournoi vise à promouvoir le padel, un sport en pleine expansion, auprès du grand public. Les organisateurs souhaitent en faire un rendez-vous convivial et accessible, autant pour les amateurs de padel que pour les curieux. L'organisation espère rassembler un large public pour cet événement inédit en Normandie, qui s'inscrit comme un temps fort du sport régional en 2025.