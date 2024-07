Calvados. Il va y avoir du sport dans vos commerces

Cette semaine marque l'arrivée de deux nouveaux commerces en périphérie de Caen. A commencer par l'académie Wavarts, qui a ouvert ses portes le samedi 30 mars à Hérouville-Saint-Clair. Paul Bihoyiki et Yacine Dehamchia développent leur activité de parkour en "proposant la découverte de l'art du mouvement avec une pratique sécurisante". A travers des cours organisés tout au long de la semaine, l'objectif est "de démocratiser cette activité sans chercher la performance, mais en prenant du plaisir".

Deux magasins spécialisés

Lui aussi a ouvert le 30 mars. A Giberville, Tom Goujon propose une boutique spécialisée dans le padel, une activité en plein essor. "Caen n'avait pas de vraie boutique dédiée à 100% à la discipline", précise Tom. Désormais, c'est chose faite. L'équitation non plus n'avait pas de boutique entièrement dédiée, et encore moins en centre-ville de Caen. Florine Lefebvre propose des équipements pour les cavaliers, mais aussi de l'équipement canin. Petit plus de cette boutique : "Il y a aussi du textile pour la vie de tous les jours. Et je fais en sorte d'avoir des marques de fabrication française."