Pays granvillais. Vous connaissez le padel ? Le nouveau phénomène sportif arrive enfin près de chez vous !

Un nouveau complexe sportif va ouvrir dans le Pays granvillais courant mars, début avril. Tcholé padel accueillera une piste de padel à Coudeville-sur-Mer, pour commencer. Le padel est un dérivé du tennis, mais qui se joue entre quatre vitres et à quatre. D'ici à un an à 16 mois, il y aura quatre à cinq pistes, des terrains de badminton, des vestiaires, un club-house et même un terrain de pickleball, un autre sport de raquettes.

Un sport en plein essor

Cet équipement manque au territoire selon Jimmy Devaux, l'un des quatre associés porteurs du projet. "On est joueurs, on adore, mais ça peut aussi être intéressant d'investir. L'économie du padel aujourd'hui est en plein essor. Il y a un désert de padel à Granville, donc c'était une opportunité pour nous de s'implanter ici", explique-t-il. Le 220e joueur français de padel ajoute : "Il y a des joueurs partout. Des gens sont capables de faire beaucoup de kilomètres pour pratique le padel. C'est un sport qui ne demande qu'à grandir. Dans un périmètre de 50km autour de Granville, il n'y a pas de terrain, donc on est persuadé que notre système va marcher." Il sera possible de réserver en ligne. Un accès avec des codes est aussi prévu.

Le projet est installé dans la zone de la Lande, derrière la menuiserie Mulot, dans un bâtiment de 500m². La parcelle est en cours d'aménagement pour permettre le développement en deux phases, entre le premier terrain et les suivants. Le complexe est porté par Pierre Bellée, maître d'œuvre en bâtiment à Coutances, Arnaud Boubet, gérant de la brasserie artisanale La Moussette à Hauteville-sur-Mer, Jimmy Devaux, gérant de la société d'événementiel sportif Emzel à Caen et Bruno Herbert, gérant de la société Torchio, leader de la vente de carrelage en Normandie.

Jimmy Devaux, 220e joueur français et Caennais est l'un des porteurs du projet.

• A lire aussi. Padel. Le Calvados accueille le premier tournoi international en Normandie