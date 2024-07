Manche. Chantereyne, ancienne patinoire Le Yeti… les complexes sportifs se précisent

A Saint-Pierre-de-Coutances, la patinoire le Yeti a été rachetée par Coutances Mer et Bocage en 2019. Un projet de complexe sportif a été dévoilé en juin 2024.

Le début du chantier est prévu à l'automne 2024 pour transformer l'ancienne patinoire le Yeti de Saint-Pierre-de-Coutances en complexe sportif. La salle de gymnastique va être étendue, un espace pour les arts martiaux va être créé, et il y aura des bureaux et des salles pour les associations. Avec la gym, le tir à l'arc, le tir sportif et les arts martiaux, une activité théâtrale va aussi arriver sur le site, dans un mélange sport et culture.

En tout, 2 000 mètres carrés vont être réhabilités pour les clubs, les scolaires, mais aussi les habitants de toute la communauté de communes. Ces travaux vont coûter 2,7 millions d'euros hors taxe. Ils devraient rendre le lieu plus économe en énergie et en production de gaz à effet de serre avec, par exemple, la conception d'un mur Trombe pour redistribuer la chaleur du soleil dans le bâtiment.