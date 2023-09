Cherbourg. Le futur Palais des sports en images : le complexe Chantereyne sera finalement détruit

Le projet de Palais des sports Chantereyne à Cherbourg a légèrement évolué, puisque l'actuelle salle qui devait être dans un premier temps réhabilitée sera finalement totalement démolie, avec une reconstruction derrière, a annoncé mercredi 20 septembre Benoît Arrivé. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin précise également que cette structure sera "le plus grand complexe sportif de la Manche". L'avant-projet définitif doit être validé en conseil municipal mercredi 27 septembre.

Une vue d'ensemble sur le futur Palais des sports. - Chaix & Morel et associés

Que prévoit le projet ?

Les espaces dédiés au judo et à la danse seront livrés pour fin 2025-début 2026 et l'ensemble des autres salles sportives à la rentrée 2026. Pour rappel, deux bâtiments et non plus un seul seront créés à Chantereyne, puisqu'un bâtiment consacré au judo, à la danse et au service des sports sera construit en plus du Palais des sports.

Claudine Sourisse, adjointe aux sports de Cherbourg-en-Cotentin Impossible de lire le son.

Ce nouvel équipement prévoit, entre autres, une salle de handball pour la JS Cherbourg pouvant accueillir environ 3 400 personnes contre 2 200 avec l'équipement actuel, et plus de 1 000 spectateurs pour le basket avec l'US La Glacerie. D'autres activités sportives pourront être pratiquées dans ce Palais des sports, qui sera aussi réservé aux scolaires et aux associations. Une salle polyvalente sera d'ailleurs créée pour des thés dansants par exemple.

Sylvain Jean, président du club de basket de La Glacerie Impossible de lire le son.

La salle de handball pour la JS Cherbourg. - Chaix & Morel et associés

La salle de basket pour les clubs de basket. - Chaix & Morel et associés

Pourquoi la salle actuelle sera-t-elle détruite ?

Le complexe construit en 1975 ne répondait plus aux normes de sécurité et nécessitait une réhabilitation de grande envergure, d'où l'idée d'une démolition-reconstruction. "Les études des fondations ont montré qu'elles n'étaient plus adaptées aux normes actuelles, notamment en matière sismique, et qu'elles étaient trop fragiles pour supporter l'augmentation du poids du bâtiment due notamment aux travaux d'isolation", explique le maire.

Un équipement encore plus vert

Le volet environnemental a été renforcé avec l'amélioration des performances thermiques du bâtiment : objectif de 40 % de consommation en moins d'ici 2040 par rapport à l'année 2010. Le réseau de chaleur sera étendu, les eaux pluviales récupérées pour les espaces verts et les engins de nettoiement et environ 600 m2 de panneaux photovoltaïques vont être ajoutés. Le nombre de sanitaires a augmenté, et les surfaces de sols carrelés et de faïence pour diminuer les coûts d'entretien ultérieur seront revues à la hausse. Enfin, il est prévu 235 points pour stationner son deux-roues.

Delphine Benchet, directrice grands projets à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin Impossible de lire le son.

L'entrée du Palais des sports. - Chaix & Morel et associés

Le calendrier des travaux

Les nouvelles contraintes augmentent logiquement le budget de l'opération. Il s'élève à 34 656 805 € TTC contre 28 initialement. Les travaux de désamiantage complémentaires et la déconstruction auront lieu de mi-mai à fin août 2024. Le chantier pour le bâtiment judo/danse/service des sports est prévu d'octobre 2024 à mi-novembre 2025, et celui du Palais des sports et l'aménagement des abords, d'octobre 2024 à mi-juillet 2026. Selon le maire Benoît Arrivé, entre 10 000 et 20 000 personnes pourraient fréquenter chaque semaine ce Palais des sports.