Barentin. Une nouvelle sortie doit améliorer le trafic sur la zone commerciale

C'est un projet qui doit considérablement améliorer la circulation sur la zone commerciale de Barentin. Face à l'affluence de 5 millions de clients par an, la communauté de communes Caux-Austreberthe a créé une nouvelle sortie sud connectée à l'A150, inaugurée vendredi 6 décembre. Cette sortie, réalisée avec le Département et le concessionnaire Albéa, s'effectue à partir du rond-point qui dessert Decathlon et But. Elle inclut un chemin sécurisé pour les piétons et cyclistes. Le coût global s'élève à 365 000 euros, financés par la communauté de communes et l'Etat dans le cadre du Plan national de transformation des zones commerciales. Une satisfaction pour les commerçants de la zone comme pour les consommateurs, habitués des lieux et des difficultés de circulation. "Je ne venais plus le samedi, la circulation étant impossible à cause de l'affluence et des embouteillages, indique Jean-Jacques Pivron, un usager. Je pense que cette nouvelle sortie permettra de rejoindre l'autoroute facilement." De nouvelles habitudes devraient effectivement permettre à terme une meilleure fluidité.