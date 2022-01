Le feu serait partie du système de freinage. En voyant les flammes, le conducteur s'est arrêté sur le bas côté, alors qu'il circulait sur l'A150 et se trouvait Barentin et Rouen. Il était un peu plus de 20h, dimanche 20 janvier.

Les pompiers et les gendarmes arrivés sur place ont coupé l'autoroute dans les deux sens. La circulation a pu être rétablie, trois heures plus tard, vers 23h30. Il n'y a pas eu de blessé.