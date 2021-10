Incendie du pont Mathilde à Rouen : le jour d'après...

Pas besoin d'être un spécialiste des ponts et chaussées pour comprendre que le pont Mathilde a été lourdement endommagé par l'incendie de lundi 29 octobre. Ce mardi matin, quelques pompiers s'activaient encore sous l'ouvrage. Sur place, les parties métalliques du pont apparaissent tordues sur plusieurs mètres, laissant présager une fermeture très longue de cet axe où circulent près de 80.000 véhicules par jour. En dessous, les camions et les caravanes des forains touchés par les flammes ne forment plus qu'un tas de cendres, laissant imaginer la force de l'incendie.

Alors que le plan de circulation d'urgence sera connu demain mercredi 31 octobre, la ville de Rouen bouchonne. De son côté, Orange-France Télécom, dont huit câbles de première importance ont fondu sous le pont, est en train d'en tirer de nouveaux sous le pont Corneille, un peu plus à l'ouest. On en saura plus dans la journée.

Enfin, les circonstances de l'accident ayant provoqué l'incendie monstre sont connues : le camion-citerne s'est couché dans le virage amorçant le pont, dans la direction rive gauche-rive droite, avant de défoncer le parapet de sécurité puis de heurter un camion frigorifique circulant en sens inverse. Le chauffeur du premier poids lourd, légèrement blessé, a été entendu hier après-midi par les enquêteurs.