Caen. Trois nouveaux commerces

La rédaction de Tendance Ouest est allée à la rencontre de ces nouveaux commerçants pour vous donner tous les détails.

Bar, friperie et restauration rapide

"Fada, le nom de notre enseigne, reflète bien l'ambiance de notre bar de nuit", explique Morane Boucher, co-gérante avec Sylvain Douabin. La déco est colorée et le bar peut accueillir jusqu'à 150 personnes. "L'idée c'est que nos clients passent une bonne soirée, autour d'un verre accompagné d'une planche à déguster et pourquoi pas prolonger la soirée en dansant", ajoute Morane. La friperie solidaire Ding Fring s'est, quant à elle, installée à Mondeville 2 et c'est un succès. "Nos clients recherchent des vêtements de seconde main permettant ainsi de créer de l'emploi pour des personnes en insertion", précise Davy Guillotin, le chargé de communication de l'enseigne. C'est la huitième boutique solidaire du Réseau Relais Bretagne et la toute première en Normandie. "Les prix pratiqués sont unitaires ou par lots", souligne Davy Guillotin. Enfin, Bacio Nero est la première enseigne de cette franchise de restauration rapide aux spécialités italiennes et siciliennes à ouvrir à Caen.