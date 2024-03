Mondeville. Violences conjugales : il remercie sa compagne d'avoir porté plainte

Un homme de 35 ans, poursuivi pour violences sur sa compagne, a été jugé jeudi 28 mars au tribunal judiciaire de Caen. Les faits concernés s'étendent sur une longue période, du 1er août 2021 au 24 octobre 2023, à Mondeville.

Les enfants témoins des faits

Le 24 octobre 2023, la police est appelée à Mondeville pour des violences conjugales. Arrivés sur place, les policiers trouvent un homme et ses deux enfants, une femme et ses deux enfants également. La fille de la mère de famille explique que sa maman lui a demandé d'appeler les forces de l'ordre. Elle a entendu des cris et a vu son beau-père pousser sa mère contre un mur. Le trentenaire est interpellé. La victime porte plainte et explique que son concubin l'a déjà violentée auparavant. Elle indique que, le 24 octobre, ils ont eu une altercation dans le garage. L'homme l'a ensuite poursuivie dans leur chambre, lui a tordu le bras pour qu'elle descende l'escalier, devant sa fille et sa belle-fille qui ont été traumatisées par la scène.

"Je la remercie d'avoir porté plainte"

Placé sous contrôle judiciaire le 26 octobre, il a respecté toutes les contraintes et n'a eu aucun contact avec sa compagne. A la barre, il reconnaît les violences et dit qu'il a commencé une thérapie avec une psychologue : "Qu'elle ait porté plainte m'a ouvert les yeux et je la remercie de l'avoir fait."

Il assure qu'elle est "la femme de sa vie" et qu'il souhaite reprendre la vie commune, mais qu'il respectera son choix si elle ne le veut pas. Présente également, la victime déclare : "Je l'aime toujours et je veux aussi reprendre notre relation. Il faut juste qu'il arrête ces violences, mais il semble avoir compris."

Après délibéré, la cour le condamne à un an de prison avec sursis. Cette peine s'accompagne entre autres d'une obligation de soins, de travailler et d'une interdiction de détenir une arme et de paraître au domicile de la compagne. Ils pourront toutefois se rencontrer.

Il devra verser l'euro symbolique à sa belle-fille. Le dédommagement concernant sa fille est renvoyé sur intérêts civils.