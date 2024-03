Place du commerce. Nos commerçants ont de l'imagination du côté de Caen

Nos commerçants ont de l'imagination à revendre cette semaine, à commencer par Léon Seafood & Cocktails. Cette franchise indépendante remplace l'enseigne Léon de Bruxelles à Mondeville 2. "On reste sur une base de fruits de mer, par rapport à la marque Léon. Mais on vient intégrer de la viande et des plats végétariens pour offrir une meilleure expérience à plusieurs", explique le restaurant.

Jeux vidéo et vélo

Direction le centre-ville de Caen pour les deux prochaines enseignes, à commencer par Sparkle, un bar sur le thème du jeu vidéo dans la rue Saint-Michel, au 51. Tessa Leclercq, gérante du bar, raconte : "Je voulais créer un bar inclusif qui permet aussi aux gens de profiter sur un thème qui rassemble. Par exemple, ils peuvent boire un cocktail Dracaufeu tout en jouant à la console avec des potes ou des inconnus." Et au 150 rue Saint-Jean, vous pouvez louer des vélos classiques ou adaptés à un handicap chez Roulez JEUnesse Loisirs. "Mon objectif, c'est d'ouvrir les portes à des familles avec des enfants handicapés ou des personnes âgées de profiter ensemble", développe Jérôme Barrier.