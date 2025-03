Caen. Bus itinérant ou magasin fixe : les changements des commerces

Que ce soit un déménagement ou une installation définitive, nous faisons le point sur les changements dans les commerces de Caen et des alentours.

Adeline Marguier a franchi un cap en décidant d'installer définitivement sa boutique de décoration Yelo Concept Store rue Froide à Caen, après cinq années à n'ouvrir que ponctuellement. "J'ai commencé à avoir une clientèle fidèle et régulière, d'autant plus qu'il y a du passage dans cette rue. Et puis, avec ce format éphémère, on passe sa vie à faire des déménagements", justifie-t-elle.

Bus itinérant ou magasin fixe

Martin Lowe a créé un concept original il y a 6 ans : installer son salon de barbier et coiffure pour cheveux courts dans un bus. S'il est la plupart du temps statique, "on se déplace aussi pour des événements. Le dernier en date était au PadelShot de Mondeville".

De son côté, Simon Fournier, cogérant de Trois par 3, a déménagé son magasin de chaussures des Rives de l'Orne à Mondeville 2. Si à l'emplacement précédent "ça ne prenait pas", affirme-t-il, le nouveau point de vente attire une clientèle croissante, en plus des habitués qui ont suivi l'enseigne.