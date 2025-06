Place du commerce dans le Calvados. Bar, friperie et pause gourmande

Camille et Louis Maugendre, un frère et une sœur, ont ouvert mercredi 18 juin un concept store ensemble au 19 rue Paul Doumer. "On propose une offre de pause gourmande tout en chinant des vêtements." Après deux ans à la Folie Couvre-chef, les Fripes de Loulou déménagent donc en centre-ville et accueillent le Café d'Angio, géré par Camille Maugendre. De quoi chiner quelques pépites, avec des prix débutant à 5€, autour d'une boisson ou d'une douceur !

Boire un verre ou faire un cadeau

Plus loin, rue Saint-Sauveur, le bar La Buvette accueille ses clients depuis quelques semaines. "On a essayé de faire un endroit où tout le monde se sent à sa place", relate Jonathan Clavier, serveur. "Si des gens veulent venir avec leur nourriture pour seulement boire un coup, c'est possible."

"L'emplacement est idéal, il draine les villes des alentours", glisse Constance de Pontavice, vendeuse dans le magasin J'irai revoir ma Normandie, qui propose des produits 100% normands à Saint-Aubin-sur-Mer. "Ça fonctionne très bien pour des idées cadeaux, les locaux adorent", précise-t-elle.