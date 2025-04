Place du commerce à Caen et son agglo. Coiffure, chiens et escalade au programme

Cette semaine, tout le monde peut se défouler, qu'il soit humain ou chien ! Voici le tour des changements à Caen et dans l'agglomération.

Chiens, sport et coiffure

Vous devez sortir, mais ne pouvez pas emmener votre chien ? Vous pourriez le déposer à Louise Marie. Elle a ouvert Les Truffes à l'air, une garderie pour chiens à Douvres-la-Délivrande, un service "qui manquait dans le secteur". Attention plusieurs conditions sont requises, comme le fait que votre compagnon doit être sociable. Elle a pour projet d'ouvrir un deuxième parc attenant où venir en autonomie.

A Mondeville, la salle d'escalade Isatix ouvre un grand espace pour les enfants. "Beaucoup plus grand et plus ludique", explique le responsable Marc Lehner, et il sera "plus sécurisé à l'étage". La salle se dote aussi d'un mur inclinable et connecté, avec des parcours qu'on peut créer depuis une application : "Chez nous, on peut tout faire."

Après Eloz, Octobre et Moi d'abord, Elodie Marin installe un quatrième salon de coiffure dans le quartier Saint-Sauveur à Caen : Mood Coiffure, "axé d'avantage sur la technique et le soin". Les réservations se font sur planity.com.