Padel - P250. La paire Jimmy Devaux/ Maxime Forcin, première titrée en 2020

L'un est issu du tennis, l'autre du tennis de table mais leur duo a fait des étincelles en padel le week-end des 25 et 26 janvier dernier. Maxime Forcin et Jimmy Devaux sont sortis vainqueurs du tournoi P250 organisé au complexe de La Pommeraie, le tout premier sur les douze qui devraient avoir lieu cette année (à une fréquence d'un par mois donc). En finale, le duo a battu Hugo Ferion et Mathieu Paumard après avoir lâché le premier set (4/6, 6/2, 6/2). Habituel équipier de Maxime Forcin, Marc Durieux s'est pour sa part classé 9e. Passé ce tournoi mixte, La Pommeraie proposera deux tournois le week-end du 16 février prochain : un P100 pour les hommes et un autre P100 réservé aux paires féminines.