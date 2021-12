Rouen. [Dossier] Harry Potter, jeux vidéo, jeux de plateau... Le business de la culture geek à Rouen

À chacun sa définition du phénomène geek ou de la culture geek. Ici, nous nous intéressons à ces passionnés de l'imaginaire, des sagas cinématographiques aux jeux vidéo en passant par les jeux de rôle et autre jeux de plateau. À Rouen (Seine-Maritime), ils ne manquent pas d'endroits pour se retrouver et ces lieux affichent complet. C'est le cas des cinémas qui exceptionnellement, sur autorisation du diffuseur, proposent un marathon Harry Potter samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018. "Je suis sûr que le public a déjà les intégrales en DVD mais ils attendent une sortie ciné pour vivre une expérience collective", raconte Fabien Rubio, directeur des cinémas Gaumont de Grand-Quevilly et Pathé aux Docks 76. Selon lui pas de doute, ceux qui ont réservé l'ont fait pour le week-end complet. Du samedi matin au dimanche soir non-stop, histoire de partager ensemble ces films d'une saga qui fait désormais partie de la culture populaire. Et qui permet au cinéma de rester attractif. "On crée des événements avec des quiz, des concours de costumes pour faire aussi concurrence à des plateformes comme Netflix ou Amazon".

Les marathons cinéma (ici pour Star Wars) donnent lieu à des concours de costumes. - Gaumont Grand-Quevilly

Une nouvelle clientèle pour le jeu de société

L'expérience collective : c'est aussi comme cela que Vincent Dumesnil, gérant du WARP, une boutique de jeu, explique le retour en force du jeu de société. Lui vend des jeux depuis 32 ans et a très bien noté le rebond du marché depuis les années 2000 et 2010. "Dans les années 80-90, on considérait que c'était des trucs de gosse et les gens se sont arrêtés de jouer, explique-t-il. Maintenant, je pense que les gens ont besoin de recommuniquer, de se retrouver, d'être ensemble par le jeu".

Vincent Dumesnil, gérant du WARP, a constaté le retour en force du jeu de société. - Pierre Durand-Gratian

"Le jeu de société est redevenu sexy"

Le tournant s'est ressenti avec les très populaires Jungle Speed ou Time's Up, qui ont très bien marché chez les étudiants. À Rouen, cinq boutiques sont spécialisées dans le secteur. "Le jeu de société est redevenu sexy". Et les éditeurs et distributeurs ont suivi. "Je reçois plus de dix nouveautés par semaine", explique le professionnel qui craint même une bulle du jeu de société qui va exploser. Une chose est sûre, le profil de ses clients a changé. En plus des familles, des groupes d'amis, des couples désormais viennent régulièrement lui demander des conseils, petit plus qui lui permet de résister à la concurrence de la vente en ligne.

Et puis il y a les collectionneurs, ceux qui achètent régulièrement, même si leur dernière boîte de jeux est encore sous plastique. Vous les croiserez peut-être au QG des Avenjoueurs, un bar à jeu qui a ouvert il y a tout juste trois ans. Pierre-Jean Chaïb, alors urbaniste envoie tout valser pour se consacrer à sa passion. Dans son bar, 300 jeux sont en libre-service. Et ça marche, un peu au-delà même de ses espérances. "On est très souvent plein. Je suis obligé de refuser du monde alors que j'ai 60 places assises", raconte-t-il. Et ces clients viennent bien pour jouer, "même seul, je les installe à une table avec d'autres et ils se lancent sur une partie".

Même type de rencontre au Stormwin, cette fois consacré à l'univers du jeu vidéo, rétro et récent. "Il manquait un lieu comme ça à Rouen", explique Amaury Dubreuil, responsable de l'espace gaming qui se souvient de la "longue file d'attente le jour de l'ouverture il y a un an". Depuis, le lieu a fidélisé sa clientèle en surfant sur le succès de l'e-sport, ces compétitions de jeux vidéo qui sont diffusées pour une partie d'entre elles sur les écrans géants. FIFA, Fortnite, League of legend…

Le Stormwin s'est équipé de PC dernier cri pour être à la pointe sur les jeux vidéos du moment. - Pierre Durand-Gratian

En même temps que des équipes professionnelles se forment des communautés de fans qui suivent ces champions comme d'autres suivent une équipe de football… Et qui encore une fois cherchent à le partager. Une communauté définitivement tendance donc dans toutes ses ramifications et qui a à cœur de se retrouver, loin de l'image dépassée du boutonneux enfermé dans sa chambre d'adolescent.