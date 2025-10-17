Municipales 2026. Jonas Haddad, candidat à Bois-Guillaume pour les municipales, lance une consultation citoyenne

"J'ai décidé de me présenter pour préserver ce cadre de vie." Jonas Haddad, 37 ans, membre des Républicains et vice-président de la Région Normandie, est candidat aux municipales 2026 à Bois-Guillaume, commune voisine de Rouen dans laquelle il vit. Il a pris la tête d'un collectif citoyen "Bois-Guillaume Conquérant", qui rassemble des sympathisants de la droite et du centre. "A Bois-Guillaume, il y a un électorat, l'idée est de dire que l'on part uni et je pense que mes fonctions à la Région m'ont permis de créer ce rassemblement", détaille l'élu. Historiquement à droite, la ville de près de 15 000 habitants a basculé avec l'élection de Théo Perez en 2020, même si le maire ne se dit affilié à aucun parti.

Un questionnaire aux habitants

La campagne de Jonas Haddad s'accélère, à partir de samedi 18 octobre. "Avec le collectif, nous lançons une grande consultation auprès de tous les Bois-Guillaumais avec un questionnaire. Il va comporter sept questions pour savoir s'ils sont satisfaits de l'organisation, de la sécurité, de la fiscalité, pour savoir comment ils perçoivent leur maire…", explique-t-il. Les résultats de la consultation, qui sera faite sur les marchés, en ligne ou par boîtage, seront dévoilés en fin d'année. "Le projet sera une réponse aux Bois-Guillaumais et c'est une occasion de les écouter davantage."

Jonas Haddad livre déjà quelques orientations de sa campagne, axée notamment sur la sécurité. "Le premier rôle du maire, c'est de protéger. Il faut lutter massivement contre les cambriolages. Il y en a 5 fois plus à Bois-Guillaume qu'à Rouen !", détaille-t-il. Le candidat propose aussi d'embaucher davantage de policiers municipaux et de rétablir l'éclairage public la nuit. "Plein de villes ont décidé de le faire. Il y a des solutions économes en énergie à mettre en place avec des détecteurs, par exemple."

Parmi les autres propositions, Jonas Haddad permet de davantage maîtriser l'urbanisation de la Ville tout en maîtrisant les finances publiques.