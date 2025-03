Rouen. Jonas Haddad devient vice-président de la Région

Réunis en assemblée plénière, lundi 24 mars, les conseillers régionaux ont élu Jonas Haddad en tant que nouveau vice-président en charge de l'emploi, la formation, l'orientation et l'apprentissage. Avocat de profession, Jonas Haddad était jusqu'ici conseiller régionale Les Républicains de Normandie sur les plateaux Nord et Est de la métropole de Rouen et le pays de Bray. Il prend ainsi la place de David Margueritte. Ce dernier a dû abandonner ses mandats exécutifs locaux pour rejoindre le Sénat, à la suite du départ de Phillipe Bas, nommé au Conseil Constitutionnel. Jonas Haddad est attendu au Mesnil-Esnard, vendredi 28 mars, pour la visite de l'entreprise Rhomeo Décoration, bénéficiaire du dispositif "Coup de Pouce".