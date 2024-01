Fécamp. Super Nintendo, arcade, PS4… Derniers jours pour Geek Over'n Over

Appuyer sur tous les boutons pour envoyer l'adversaire au tapis : le plaisir des jeux vidéo – anciens et nouveaux - se partage, à Fécamp, jusqu'au jeudi 4 janvier. Voilà dix ans que l'opération Geek Over'N Over, proposée par le service jeunesse de la municipalité, anime les vacances de Noël. Au programme : flippers, baby-foot, jeux d'arcade et consoles en tout genre, de la Super Nintendo à la Playstation 4 en passant par une rangée de Game Cube. Petits et grands (re)découvrent les incontournables du genre.

"On a plutôt l'habitude de jouer à la XBox One ou à la Playstation, commente Clément, jeune adepte, devant une borne d'arcade colorée des années quatre-vingt. Le graphisme, la maniabilité… C'est très différent."

Entrée gratuite

"Les jeunes essaient une bille ou deux mais ils ne tombent pas accros comme nous, dans les années soixante-dix !", sourit un sexagénaire, qui confie venir "de bonne heure, quand il n'y a pas trop de monde".

Geek Over'n Over est accessible de 13h30 à 19h jusqu'au jeudi 4 janvier inclus, à la maison des projets et dans le hall du cinéma Grand Large, place Adolphe Bellet. L'entrée est gratuite.