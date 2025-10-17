Musique. Les Normands de Noroy n'ont rien à envier aux groupes pop-rock américains !

Originaire de Caen, le duo Noroy, formé par Clément Mouillard et Brice Lebel, s'impose peu à peu comme l'un des projets les plus prometteurs de la scène pop-rock française. Leur musique mêle refrains puissants, productions électros élégantes et textes sensibles, inspirés par les émotions du quotidien. Si leur nom intrigue, c'est qu'il vient du vieux noroy (une langue scandinave disparue) un clin d'œil à leur origine normande, leur goût pour les univers oniriques et les voyages intérieurs.

Une reconnaissance internationale

Après avoir séduit les superviseurs musicaux de séries comme Emily in Paris et Lucifer, Noroy s'apprête à franchir un nouveau cap avec "Dreyma", leur premier album prévu pour 2025. Construit comme un film en 10 chapitres, Dreyma explore la passion, la chute et la renaissance à travers un son résolument moderne, entre l'énergie de Bastille et la profondeur d'Imagine Dragons. D'ailleurs, leur nouveau single Believer, sorti ce jeudi 16 octobre 2025, en est la parfaite illustration. Ce titre lumineux et percutant n'est pas sans rappeler certaines sonorités du groupe pop-rock américain originaire de Las Vegas.

Une épopée pop-rock

Entre orchestrations cinématiques, voix habitées et collaborations inspirées (Paul Ivory, Naë, Otta, Samson for President), Noroy signe une fresque pop-rock vibrante et lumineuse. "Dreyma" n'est pas qu'un album : c'est une expérience émotionnelle, une traversée où chaque écoute révèle une nouvelle facette du rêve et de la réalité.