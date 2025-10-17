En ce moment NE ICI DOC GYNECO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Les Normands de Noroy n'ont rien à envier aux groupes pop-rock américains !

Culture. Après le succès du titre "Miracle", Noroy passe à la vitesse supérieure avec "Believer", extrait de leur premier album. Inspiré par l'énergie de Bastille et OneRepublic, ce single annonce un savoir-faire de la musique pop-rock à la française, portée par une touche électro subtile.

Publié le 17/10/2025 à 12h24 - Par CD
Musique. Les Normands de Noroy n'ont rien à envier aux groupes pop-rock américains !
Le duo normand Noroy, formé par Clément Mouillard et Brice Lebel. - Baptiste Henry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Originaire de Caen, le duo Noroy, formé par Clément Mouillard et Brice Lebel, s'impose peu à peu comme l'un des projets les plus prometteurs de la scène pop-rock française. Leur musique mêle refrains puissants, productions électros élégantes et textes sensibles, inspirés par les émotions du quotidien. Si leur nom intrigue, c'est qu'il vient du vieux noroy (une langue scandinave disparue) un clin d'œil à leur origine normande, leur goût pour les univers oniriques et les voyages intérieurs.

Une reconnaissance internationale

Après avoir séduit les superviseurs musicaux de séries comme Emily in Paris et Lucifer, Noroy s'apprête à franchir un nouveau cap avec "Dreyma", leur premier album prévu pour 2025. Construit comme un film en 10 chapitres, Dreyma explore la passion, la chute et la renaissance à travers un son résolument moderne, entre l'énergie de Bastille et la profondeur d'Imagine Dragons. D'ailleurs, leur nouveau single Believer, sorti ce jeudi 16 octobre 2025, en est la parfaite illustration. Ce titre lumineux et percutant n'est pas sans rappeler certaines sonorités du groupe pop-rock américain originaire de Las Vegas.

Une épopée pop-rock

Entre orchestrations cinématiques, voix habitées et collaborations inspirées (Paul Ivory, Naë, Otta, Samson for President), Noroy signe une fresque pop-rock vibrante et lumineuse. "Dreyma" n'est pas qu'un album : c'est une expérience émotionnelle, une traversée où chaque écoute révèle une nouvelle facette du rêve et de la réalité.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Les Normands de Noroy n'ont rien à envier aux groupes pop-rock américains !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple