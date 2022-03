Évènement. Le Tendance Live débarque à Caen ce soir

L'équipage du Tendance Live revient pour un nouveau voyage au Zénith de Caen (Calvados), le jeudi 7 novembre 2019 à partir de 20 heures. Un concert gratuit* avec plus de trois heures de live et des groupes et artistes prêts à tout pour embarquer le public.

Le rappeur Black M est de retour avec un nouvel album, et il risque d'enflammer les spectateurs avec ses titres cultes comme "Sur ma route" ou "Mme Pavoshko". La jeune Marina Kaye sera également au Zénith. Elle devrait toucher le public avec ses musiques et sa voix. The Avener fera danser les foules, quand BB Brunes emmènera le public dans des chansons teintées d'amour. Mais ce ne seront pas les seuls à monter sur scène. Silvan Areg sera de la partie comme M.I.L.K, Alliel et Philippine ou encore Daysy et Noroy, deux groupes caennais. Un spectacle qui s'annonce unique !

* sur retrait préalable des invitations

Suivez le live ce soir sur les réseaux sociaux de Tendance Ouest : Twitter, Instagram et Facebook.

Pratique. Jeudi 7 novembre au Zénith de Caen. À partir de 20 heures.

