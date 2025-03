L'invité de la semaine. Le groupe Noroy prépare son premier album

Noroy, c'est l'histoire de Clément Mouillard et Brice Lebel, deux musiciens et producteurs caennais qui façonnent une musique aussi vibrante qu'aérienne. Entre pop-rock, électro et envolées orchestrales, leur univers riche en émotions a déjà conquis bien au-delà de la Normandie. Entendus dans des séries comme Emily in Paris et Lucifer, ils s'apprêtent aujourd'hui à franchir un cap avec leur premier album Dreyma, prévu pour fin 2025.

Avec Dreyma, Noroy ne se contente pas d'enchaîner les morceaux : ils construisent une véritable épopée musicale. A travers 10 titres, l'album suit la quête d'un personnage qui traverse les étapes universelles de la vie : passion, désillusion, renaissance. Un récit intense qui mêle refrains entêtants, textures électros léchées et orchestrations grandioses.

