Musique. Le Cargö vibre avecSkip the Use

Mercredi 13 novembre, Skip the Use débarque au Cargö de Caen pour sa grande tournée française. Le groupe rock, primé aux Victoires de la Musique, vient présenter son nouvel album "Past and Future" après cinq années d'absence. Connu pour ses sonorités pop rock et ses compositions ultra-contemporaines, Skip the Use s'affirme avec ce nouvel album comme la référence des années 2010.

Pratique. Mercredi 13 novembre, à 20 heures au Cargö de Caen.30 euros.

A LIRE AUSSI.

De belles affiches au Cargö pour la nouvelle saison

La tournée de Skip The Use passera par le Cargö à Caen

Tendance Live à Granville : c'est ce soir !

Mat Bastard aux Rendez-Vous Soniques à Saint-Lô ce vendredi 10 novembre

The Noface et The Inspector Cluzo au festival Art Sonic 2017