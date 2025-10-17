Seine-Maritime. Vous avez toujours rêvé de participer à "Danse avec les Stars" ? Jordan Mouillerac vous apprend à danser comme sur le plateau

Il y a ceux qui le regardent à la télévision, et ceux qui s'apprêtent à danser à ses côtés. Dimanche 26 octobre, le Casino de Dieppe accueillera Jordan Mouillerac, figure emblématique de "Danse avec les Stars", pour une journée consacrée à la danse.

De la télévision à la rencontre du public

Vainqueur de la dernière saison de l'émission aux côtés de Lenie, Jordan Mouillerac s'est imposé comme l'un des danseurs les plus talentueux de sa génération. Derrière les projecteurs, il revendique une approche humaine et accessible de la danse.

A Dieppe, il proposera deux cours : latino et dancehall, pensés pour tous les niveaux. L'objectif : permettre à chacun d'entrer dans le mouvement, de se laisser porter par la musique et de retrouver le plaisir du corps en action.

Un parcours façonné par la passion et la rigueur

Né dans le Lot, Jordan Mouillerac découvre la danse de salon à douze ans, après avoir pratiqué la boxe et le football. Très vite, il se distingue dans les danses latines et standards, remportant à deux reprises le Championnat de France de salsa.

Sa carrière prend un tournant en 2017, lorsqu'il rejoint la troupe de "Danse avec les Stars". Saison après saison, il marque le programme par sa précision et sa créativité, notamment avec Bilal Hassani, formant le premier duo masculin de l'histoire de l'émission.

La danse, comme lien entre les gens

Jordan Mouillerac n'a jamais perdu de vue l'essentiel : partager. Entre deux tournées et ses cours à Cahors, il multiplie les stages en région pour transmettre son goût du mouvement.

A Dieppe, dans cette salle ouverte sur la mer, la rencontre promet d'être à la fois festive et intimiste.

Les places sont limitées, et les réservations se font ici.