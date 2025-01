Télévision. TF1 dévoile le casting complet de la nouvelle saison de "Danse avec les stars"

Le casting de la prochaine édition de "Danse avec les stars", qui fera bientôt son retour sur TF1 et TF1+, est au grand complet. Douze personnalités aux parcours variés et aux profils divers tenteront de prendre la relève de Natasha St-Pier, victorieuse de la saison précédente aux côtés de son partenaire Anthony Colette. Au programme : des sportifs, des chanteurs, une Miss France et des animateurs télé. Le concept reste le même en 2025 : des célébrités feront équipe avec des danseurs professionnels pour apprendre à maîtriser des styles de danse variés, comme la valse, la salsa ou le cha-cha-cha. Lors de chaque prime, ils tenteront de conquérir le cœur du jury et du public.

Des candidats aux profils éclectiques âgés de 17 à 71 ans

La production de "Danse avec les stars" a décidé de mettre le paquet pour la saison 14 du programme. Le casting, révélé progressivement sur les réseaux sociaux de l'émission depuis le mois de novembre, a été dévoilé en intégralité. Le premier candidat qui a été révélé par la chaîne, c'est Florent Manaudou. Après avoir remporté deux médailles de bronze en natation aux Jeux olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou se lancera dans l'aventure sur le parquet. Il affrontera deux autres sportifs : Adil Rami et Frank Leboeuf, anciens footballeurs qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France.

Le journaliste Nelson Monfort, 71 ans, est le participant le plus âgé cette saison. Il est habitué à commenter les exploits sportifs. Cette fois, il vivra l'expérience de l'autre côté du miroir. De son côté, Jungeli sera le plus jeune participant de l'émission. A seulement 17 ans, l'auteur du tube Petit Génie se lance un nouveau défi.

Le public a découvert certains des membres du casting sur la première chaîne de télévision. C'est le cas de Claude Dartois, figure emblématique de Koh-Lanta, ou encore de Lenie, ancienne candidate de la promotion 2023 de la Star Academy, dont les trois titres J'ai plus peur, Sans toi et Divine font un carton.

La chanteuse Julie Zenatti, ainsi que l'actrice, réalisatrice et humoriste Charlotte de Turckheim, seront également de la partie. Aux côtés de Charlotte de Turckheim, une autre comédienne participera à l'émission. Elle a atteint les sommets au cinéma avec le film Un p'tit truc en plus, Mayane s'apprête à briller sur le parquet de "Danse avec les stars".

Passionnée de danse, l'ex-Miss France 2024 Eve Gilles, qui enseignait la danse à des jeunes filles de son village avant de devenir reine de beauté, montrera son talent. Enfin, l'animatrice Sophie Davant, figure incontournable de la télévision, se lancera, elle aussi, dans l'aventure.

Pour le moment, la date de diffusion du programme n'a pas encore été communiquée par TF1.