Télévision. Les premières informations sur la nouvelle saison de "Danse avec les stars" !

"Danse avec les stars", l'émission télévisée qui enchante les amateurs de danse depuis 2011, est de retour en 2025 et les secrets de la prochaine saison commencent à émerger.

Un casting d'exception

Pour cette nouvelle édition, TF1 a déjà révélé les noms de plusieurs personnalités qui fouleront le parquet mythique du studio 128. Parmi les candidats, on retrouve :

Florent Manaudou, nageur olympique de renom, prêt à laisser les bassins pour découvrir l'univers de la danse.

Eve Gilles, Miss France 2024, qui compte bien séduire le jury et le public avec son charisme et sa grâce.

Adil Rami, footballeur au palmarès impressionnant, qui est prêt à relever ce nouveau défi sportif.

Charlotte de Turckheim, comédienne bien connue des Français, qui apportera humour et émotion sur le parquet.

Lénie, ancienne élève de la "Star Academy" 2023, dont la victoire a été marquée par sa passion pour la danse et le chant. Sur les réseaux sociaux, la jeune artiste de 19 ans partage son enthousiasme : "J'ai si hâte !!!!"

Avec un tel casting, l'émotion promet d'être au rendez-vous !

Un jury reconduit pour 2025

Mais qui aura la lourde tâche de juger ces candidats ? TF1 a confirmé que le jury de la saison précédente sera reconduit en intégralité. Ainsi, Chris Marques, Fauve Hautot, Mel Charlot, et Jean-Marc Généreux occuperont les emblématiques fauteuils lumineux pour cette quatorzième édition.

Le retour de Jean-Marc Généreux, après une absence remarquée, avait été particulièrement apprécié l'année dernière. Toujours enthousiaste et charismatique, il scande son emblématique "J'achète !" avec passion. De son côté, Mel Charlot, danseuse et chorégraphe québécoise, s'est imposée grâce à sa bienveillance et son expertise, rapidement adoptée par le public.

Selon Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, ce jury représente "un parfait équilibre entre technique, convivialité et expertise". Il souligne également la qualité de la saison précédente, marquée par des performances éblouissantes et la victoire de Natasha St-Pier aux côtés de son partenaire Anthony Colette.