Télévision. "Danse avec les Stars" : Lenie, remporte la 14e saison face à Florent Manaudou avec un score historique !

La grande finale de "Danse avec les stars" s'est ouverte vendredi 25 avril au soir dans une ambiance explosive. Camille Combal a lancé les festivités sous une pluie de confettis et sur les notes entraînantes de Gimme, Gimme, Gimme ! d'Abba. Dès les premières minutes, le ton était donné : la compétition serait intense et festive.

Lenie, favorite dès le premier prime

Première à entrer en scène, Lenie, tout juste 20 ans, a ébloui le public avec un freestyle endiablé sur Waka Waka de Shakira. Avec son partenaire Jordan Mouillerac, elle a livré une prestation technique et énergique, marquée par des portés audacieux et une complicité éclatante. Les juges ont été conquis, lui attribuant trois 10 et un 9 !

Face à elle, Florent Manaudou et Elsa Blois ont choisi de présenter un freestyle émouvant sur Je suis malade de Serge Lama, captivant le jury mais avec des notes techniques un peu inférieures à celles de Lenie. Adil Rami, accompagné d'Ana Riera, a surpris avec un poignant freestyle sur Papaoutai de Stromae, récoltant d'excellentes notes. Malgré sa progression, il n'a pas atteint le duel final.

Une valse inoubliable

Pour leur deuxième danse, Lenie et Jordan ont choisi une valse d'une rare intensité, alliant sensualité et virtuosité. Une prestation saluée unanimement par les juges, jusqu'au redoutable Chris Marques, qui a attribué un 10 sans hésiter, qualifiant la performance de "valse de folie".

L'heure du verdict

Après l'élimination d'Adil Rami, Lenie et Florent se sont affrontés pour l'ultime danse, choisissant chacun leur chorégraphie préférée de la saison. Lenie a ému la salle avec une rumba sur L'Hymne à l'amour, tandis que Florent a offert un final énergique sur Time of My Life.

Une victoire historique

Peu avant minuit, Camille Combal a dévoilé le résultat : Lenie et Jordan remportent la saison avec 69% des suffrages, un record absolu pour l'émission ! A seulement 20 ans, Lenie rejoint Shy'm, Alizée et Natasha St-Pier parmi les chanteuses victorieuses de "Danse avec les stars" et confirme son immense talent, promettant un avenir brillant.