Musique. Lenie et Jungeli (DALS) annoncent la sortie d'un duo : découvrez le premier extrait !

Lenie et Jungeli, révèlent une facette inattendue de leur complicité : après des semaines de compétition intense sur le parquet, les deux chanteurs annoncent la sortie d'un duo, A tes côtés, vendredi 4 avril.

Quand la complicité sur le parquet devient une alchimie musicale

Si leurs performances de danse ont captivé les téléspectateurs chaque semaine, c'est maintenant leur collaboration musicale qui attire l'attention. Après avoir surpris le public par leur complicité dans l'émission, Lenie, 19 ans et Jungeli 16 ans, ont mis à profit leur temps en coulisses pour travailler sur cette chanson, aux sonorités entraînantes proches du tube Petit génie.

Un premier extrait du morceau a été partagé dans un teaser inspiré de Bref, une série comique française à succès qui raconte de manière rapide et décalée les aventures quotidiennes d'un jeune homme, dévoilant des paroles prometteuses : "Autour de moi, tout est rose / Autour de toi, les étoiles défilent autour de nous" et "Jamais je retournerai ma veste / Ma vie, je veux la passer à tes côtés" avant de répéter sur le refrain : "Non, le temps, le temps ne pourra rien changer / Même s'il devait s'arrêter / Je serai toujours à tes côtés".

Les deux artistes sont ravis de ce projet qui, selon Jungeli, a demandé des semaines de travail acharné : "On a écrit des paroles, des bonnes, des nulles… mais on a trouvé le truc parfait." Le morceau promet d'être un véritable tube, qui risque de tourner en boucle dans nos têtes !