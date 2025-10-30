Yvetot. "Il va y avoir des surprises" : Jordan Mouillerac (DALS) crée avec ses amis un show inédit pour une seule nuit en Normandie

Jordan Mouillerac est formel : "Officiellement, c'est la grande première de quelque chose qui a vocation d'être peut-être plus grand encore." Le danseur de Danse Avec Les Stars a imaginé un tout nouveau spectacle, Danse la Nuit, qu'il décrit comme "une véritable histoire, avec un sens pour le public".

En seulement deux mois, il a conçu un show complet qu'il veut authentique et narratif : "Je ne voulais pas que ce soit quelque chose de bâclé. Il fallait qu'il y ait une histoire, un fil conducteur."

Une nuit de fête, d'émotion et de partage

Le spectacle racontera "une nuit de folie", explique Jordan Mouillerac.

"C'est une bande de mecs et une bande de filles, plus ou moins amis, qui se rencontrent pour passer une nuit de folie. Dans une nuit, il y a plusieurs étapes, plusieurs émotions : la rencontre, la fête, la séduction, la discorde…"

En une heure quinze, Danse la Nuit fera voyager le public "de minuit à six heures du matin" à travers une succession de tableaux chorégraphiques.

Et Jordan promet : "Il va évidemment y avoir des surprises."

Une troupe de danseurs stars

Autour de lui, plusieurs figures bien connues du public : Ana Riera, Yann-Alrick Mortreuil et Guillaume Foucault, tous issus de Danse avec les Stars.

"C'est avant tout une histoire d'amitié, confie Jordan. Je voulais travailler avec mes amis danseurs, les meilleurs, de vrais performeurs. Créer ensemble, c'est du partage et de la liberté."

L'artiste confie que cette aventure pourrait bien marquer un tournant : "Le but, c'est de faire une date, de trouver une troupe… et ensuite, de voir ce qu'il en est."

Une soirée complète à Yvetot

Le public pourra assister à ce spectacle unique samedi 15 novembre 2025 à 20h à l'Espace Culturel Les Vikings à Yvetot.

Le show, d'une durée d'environ 1h15, sera précédé d'une première partie signée Mc Danse Studio et de son spectacle Sororité, chorégraphié par Marion Coudoin.

La soirée se terminera sur un moment d'échange : "On veut un vrai partage, avec des photos et des dédicaces à la fin du show", promet Jordan Mouillerac.

"Tant qu'il y a du stress, c'est bon signe"

Avant de monter sur scène, le danseur garde ses habitudes : "J'ai toujours ce stress avant d'entrer. Tant qu'il est là, c'est positif. Ça veut dire que l'amour de la danse est toujours là." Et pour la Normandie, il n'en est pas à sa première visite : "J'y suis passé régulièrement, chaque année, pour des stages ou des tournées avec Fauve."

Une seule nuit pour "Danse la Nuit"

Le rendez-vous est donné. Entre cha-cha, samba, rumba contemporaine, boogie street et tango argentin, Jordan Mouillerac et ses amis promettent un moment d'énergie pure et d'émotions fortes.

Une date unique pour un show inédit, à ne pas manquer.

Danse la Nuit — Samedi 15 novembre 2025 à 20h