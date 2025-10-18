Caen. Pour embellir mon balcon, j'ai préparé ma jardinière avec un horticulteur

En me promenant dans les allées d'une jardinerie, une question me vient : comment sont composées ces jardinières déjà prêtes à emporter ?

Des serres aux rayons

Pour le découvrir, je me rends chez les Horticulteurs Costil, une entreprise familiale installée depuis 1878, transmise de génération en génération à Hérouville-Saint-Clair et Grentheville, au sud-est de Caen.

J'ai découvert l'entreprise grâce aux vidéos d'Arthur Costil, postées sur le compte Instagram @horticulteurcostil aux plus de 75 000 abonnés, sur lesquelles il explique les bases de l'horticulture, l'art et la science de cultiver les plantes pour les jardins, les balcons ou les espaces verts, et donne des conseils à sa communauté. Des vidéos que je regarde attentivement avant de rejoindre Eliot Costil, son frère, représentant de la sixième génération, qui m'accueille et me fait découvrir les coulisses de l'assemblage des jardinières.

Les fleurs sont cultivées sur place et prêtes à la mise en pot. Eliot Costil fait des allers-retours entre les chariots, en s'assurant de bien respecter la feuille de composition, sur laquelle sont écrits des codes seulement compris par les professionnels du métier : "Cela donne des indications sur quelles plantes vont dans quels pots. Aujourd'hui on a des chrysanthèmes, des pensées, des fougères par exemple." Première étape : remplir le pot de terre mais d'abord à moitié. Ensuite, il faut disposer les plantes, chacune à sa place. Dans les coins, les chrysanthèmes ; au centre, quelques fougères et un carex aux longues feuilles fines et vertes, qui apportent une touche presque tropicale. Puis viennent les cyclamens, aux pétales blancs délicats, et enfin les pensées, selon moi les stars de la composition. Une fois les fleurs en place, on ajoute de la terre pour bien les maintenir, puis on oriente chaque plante selon sa forme, sa taille et la densité de son feuillage. Plus compliqué qu'il n'y paraît ! Eliot Costil me guide les premières fois : "Il faut trouver le juste milieu, entre tasser et ne pas ajouter trop de terre, pour garder la composition harmonieuse." Dernière étape : brosser le pot pour retirer la terre et lui donner un bel aspect soigné. Ces jardinières rejoindront ensuite les rayons des jardineries... et mon balcon.

On les trouve accrochées sur les balcons, mais aussi au pied des tombes, à l'approche de la Toussaint. "Ce sont des fleurs cultivées sous serre non chauffée, explique Eliot Costil. Elles supportent donc très bien le froid." Voilà pourquoi on les assemble précisément à cette période : pour que l'automne aussi ait ses couleurs.