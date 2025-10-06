En ce moment Diamonds RIHANNA
Hérouville-Saint-Clair. La Ville finance des idées de projets citoyens à hauteur de 1 000 euros

Economie. Hérouville-Saint-Clair lance un appel à projets jusqu'au 10 novembre pour les habitants des quartiers politiques de la ville qui souhaitent construire de nouvelles animations.

Publié le 06/10/2025 à 17h50 - Par Elvire Alix
Le quartier Haute Folie à Hérouville-Saint-Clair est concerné par ce projet d'animation. 

Vous avez un projet pour faire vivre votre quartier ? Le Fonds de participation des habitants et des petites associations vous offre jusqu'à 1 000€ pour le concrétiser !

Toutes les idées sont les bienvenues

Que ce soit une fête de quartier, une animation sportive ou une semaine culturelle, toutes les idées sont les bienvenues. Les dossiers sont à déposer avant le 10 novembre 2025 pour les quartiers du Val, Grande Delle, Belles Portes, Grand Parc, Haute Folie et Le Bois. Pour participer, remplissez la fiche projet en ligne, puis envoyez-la par mail ou déposez-la à l'accueil de S3A.

Les projets sélectionnés seront présentés le 17 novembre. Plus d'infos sur le site de la Ville d'Hérouville. 

