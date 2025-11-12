Près de Caen. C'est quoi cette fresque géante dans le quartier des Belles Portes ?

Visible depuis l'avenue de la Grande Cavée à Hérouville-Saint-Clair, cette immense fresque a fait son apparition dans le quartier des Belles Portes mi-octobre. Située entre la salle polyvalente et le centre commercial, elle est l'œuvre d'un enfant de la ville. L'artiste mangaka Victor Dermo s'est emparé de cette façade, avec l'accord du bailleur social Inolya. Cette œuvre d'art fait référence au premier tome de son manga sorti cet été : Diamond Little Boy. L'histoire raconte son enfance et adolescence dans les rues de la ville nouvelle d'Hérouville-Saint-Clair. Lui, qui habite dans l'immeuble d'en face, peut observer sa création depuis sa fenêtre. Avec l'aide de ses proches, il a mis deux semaines à réaliser cette fresque.

Une exposition rencontre samedi

Et puis, pour en apprendre, vous pourrez retrouver le mangaka français ce samedi 15 novembre, à L'Atelier. Il organise une exposition-rencontre sur son art. L'occasion pour le public de découvrir son univers et d'échanger avec lui, avant de laisser place à un concert surprise. Prix : 8€ pour les non-Hérouvillais, 5€ pour les locaux, 3€ en tarif réduit.