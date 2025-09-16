Calvados. Le mangaka d'Hérouville-Saint-Clair Victor Dermo en lice pour un prix national !

Le mangaka hérouvillais Victor Dermo est nommé dans la catégorie "Manga français de l'année" à la cérémonie Les Célestes qui récompense les oeuvres de la culture manga/pop.

Son œuvre, Diamond Little Boy, publiée au Japon, s'inspire de son histoire personnelle en partie ancrée à Hérouville-Saint-Clair. Une reconnaissance importante pour cet auteur qui mêle intimité et imagination dans ses planches. Les lecteurs peuvent le soutenir en votant en ligne : lescelestes.fr/manga-francais-de-l'année.

Pour le rencontrer, rendez-vous le 15 novembre à l'Atelier, situé rue de Tikhvine à Hérouville pour une carte blanche qui lui sera consacrée.